Traagilist avariid nägid pealt koduteel lõunanaabrid

Siis istuvad nad autosse ja alustavad koduteed. Mees on roolis, naine istub kõrval. Päike paistab, ilm on ilus. Nende Volvo S80 liigub maanteel tavapärase kiirusega, umbes 90 kilomeetrit tunnis.

Kui kell on tiksunud üle 17, on nad Pärnule juba päris lähedal. Elukaaslased arutavad, mida kodus edasi teha. Nad otsustavad, et tellivad täna toidu koju.