Video ⟩ Volletiim leidis revanšiga Võru vastu karikasarja poolfinaaliks hea noodi

“Uue sidega harjumine võtab aega, aga ta on julge ja hakkaja vend, kellel on oma ideed,” kirjeldas Teppan vigastada saanud lätlase Karlis Abelitisest tekkinud auku täiendama toodud 26aastase mängumehe sulandumist suvepealinna tiimi.

Parhomenko mängust on jäänud silma, et tema mängustiili kuuluvad kiired tõsted. Teppani arvates saab selleski elemendis targemalt tegutseda.

“Kiirus võib ahhetama panna, aga see on ka koht, kus tuleb tuure maha tõmmata. Väga keeruline on alustada, kui hakkad kohe pilduma nurkadesse bullet’eid, mõnes kohas võiks mängida võimu peale,” arutles Teppan. “Oleme selle liiga kõige füüsilisem meeskond. Me ei pea alati mängima jube kiiret võrkpalli, aga kui seda teeme, on meie, ründajate asi vastase tegutsemises augud leida. Kindlasti saame keskeltki juurde panna, seal on kõva varu.”