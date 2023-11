Silvia Paluoja ⟩ Tuhka pähe! Kellele?

Pärnu Postimehes (18.11) on ülevaade linnavolikogu istungist, kus võimuliit „koputas ära” parkimisreformi, ja seda lugedes kerkisid kulmud imestusest juuksejuurteni. Volikogu esimehe Andres Metsoja vahendatud ütlemisest, et „Isamaa raputab endale tuhka pähe, et jätsime selle naaberomavalitsustega kooskõlastamata või läbi arutamata”. Selline kahetsus mõjub enam kui teatraalselt, sest Metsoja on olnud Kaisma vallavanem, Pärnumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees ja Pärnu maavanem enne 2015. aastal parlamenti valimist.