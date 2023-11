Galerii ⟩ Koidula koolis tõsteti taas tonnide kaupa rauda

Nagu võistluse nimi vihjab, tuleb nii rinnaltsurumises kui jõutõmmetes üles saada tonn. Alla selle ei lähe tulemus kirja. Näiteks: 50 kilogrammi tuleks rinnalt suruda 20 korda. Võidab aga see, kellel on suurim algraskus ja väikseim korduste arv.

Nagu Koidula gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Vallo Rahnik juba enne võistlust tõdes, on mulluse võistluse komeet Reinhard Rebane palutud tänavu kohtunikuks. Rebane surus toona samal võistlusel rinnalt 102 ja pool kilo kümme korda. Jõutõmmetes, oma trumpalal, tiris Rebane neli korda maast lahti veerand tonni. Need on selle mõõduvõtu rekordid.

Selle võistluse formaadi on Rahnik ühes õpilastega sportimise käigus ise välja mõelnud. Rahnik on varem meenutanud, et esimesel spordipäeval pärast kooli jõusaali valmimist läks ta nelja–viie tugevama noormehega jõusaali. "Mõtlesime, mida seal teha ja siis iga vend lükkas 70 kilo. Üks neist siis ütles, et seda on liiga vähe," on õpetaja meenutanud.