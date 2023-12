Lauri Luur ⟩ Pärnu – kas metropol või maakonnakeskus?

Seejuures ei saa mainimata jätta, et Tõstamaa on ka linn ehk siis sealt linna tööl käija pargib linnas 150 euroga, kuid Sauga alevikust või Pärnu-Jaagupist tulev kodanik peab välja käima ligikaudu kuus korda rohkem raha. Sellise hinnavahe tõttu pöördusidki Pärnumaa valdade juhid linnavalitsuse poole, et üheskoos leida kogu maakonnale sobiv lahendus, kuid pöördumine jäi seekord vastuseta.