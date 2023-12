Pärnumaalased tõid parimate maadlejate auhinnagalalt kaks autasu

Panga hooaja tipphetkeks jäi pronksmedal U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel. “Elu kõige kõvem tulemus ja suurepärased emotsioonid!” jagas Pank ühel juunikuu õhtul muljeid, kui oli just kaela saanud EM-pronksi. “Tean, et olin suuteline paremaks kohaks, aga olen ka pronksi üle väga õnnelik. Olen terve elu elanud selle nimel, et saavutada maadluses kõrge koht. Täna on see päev käes!”