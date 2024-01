Karmen Koppel ⟩ Parkimismaksuga ohutust ei loo

Inimene vajab suhtluses teistega suures plaanis kaht: ausust ja hoolimist. Aususel rajaneb usaldus. Hoolimine aga on kogetav just vastuvõetud otsuste ja neile järgnevate tegude, mitte niivõrd lausutud sõnade või antud lubaduste läbi. Paraku ei leia hiljutisest parkimiskorra vastuvõtmisest kumbagi omadust.

Olukorras, et parkimise eest tuleb tasuda, pole midagi uut. Tasuta asju ei ole ja kõige hüvitamine tuleb nii või naa inimese rahakotist. Et üha kallineva elu kõrval seisab Pärnu linn silmitsi sillaehitamise kuludega, on linnakassasse lisaraha leidmise soov igati mõistetav. Sellest kõigest tulnuks avatult ja ausalt rääkida.

Selle asemel valiti jutt keskkonnasõbralikkusest ja liiklusolukorra parandamisest, märkamata, et põhjendused ühe või teise teema kasuks räägivad üksteisele vastu. Lihtne näide on siin elektriautodele tasuta parkimise võimaldamine. Möödunud aasta jooksul on see luba antud üle 700 autole. Võrdluseks: suurperedele väljastatud lubade arv jääb pisut alla 100, puudega inimestele on väljastatud umbes 300 tasuta parkimiskaarti. Kuidas aitab selline elektriautode erisoodustus vähendada autostumist kesklinnas, jääb arusaamatuks.