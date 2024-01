Jüri Lebedev ⟩ Pärnu Läti piirini

Samasugust valskust on tehtud ja tehakse edasi. Näiteks Saaremaa, kus kohaliku praamipilet jääb viieka kanti, mees mandrilt tasub aga kaks korda enam. Loomulikult on siis libasaarlased platsis, pole ju keegi oma raha peale vihane. Või võtame Tallinna, mis tasuta ühistranspordi ja soodustustega Harjumaa rahvast meelitab. Kedagi ei huvita, kas mõni vald Harjus registreeritud elanike näilise puudumise tõttu eelarve koostamisel jänni jääb. Tegelikult elanikke valdades jagub, iseasi on maksuraha, mille pealinna keskerakondlik linnavalitsus mäelohena armutult soodustusi pakkudes ära õgib. Anomaaliate otsinguil ei pea Pärnustki kaugele minema. Kui palju maksab kihnlasele praamipilet kodusaarele ja mis maksab sama lõbu eest pärnakas? Vahe on märgatav ja üldse mitte väike.