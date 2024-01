Leo Tammiksaar ⟩ Olematu muinsuskaitse või rae saamatus?

Kosutav oli lugeda Raavo Raadiku artiklist (vt „Kas lagumajade Bermuda kolmnurk?”, PP 10.01), et Pärnu linnavalitsus on korda saatnud ka positiivseid tegusid. Raest, mis nalja tegemata on kehtestanud hulga inimeste aadressiks sõnamulina “Pärnu linn, Pärnu linn …”, poleks seda osanud oodata. Samuti oli vahva samas artiklis leidunud uudis, et Pärnus tegutsevat muinsuskaitse. Paraku polnud mainitud, millega nad tegelevad. Küllap jäi see Raadikulegi arusaamatuks.