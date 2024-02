Lugeja kiri ⟩ Osas linnabussides tasub olla ettevaatlik

Mina ei kukkunud libedaga, vaid Pärnu linnaliinibussis nr 16, mis tuleb Mai tänavalt ja lõpetab Vana-Saugas. Tulin Alevi kalmistult, tegin seejärel sisseoste Maximas ja läksin Mai tänava bussipeatusesse, et sõita nr 10 bussiga Jannseni tänavale. Vahetult enne tuli aga veel üks buss. Jõudsin lugeda, et sõidab Vana-Saugasse, ja mõistsin, et saan sellega Jannseni tänava Rimi peatusse ja sealt jalgsi koju.

Minu ees oli just avanenud bussi tagumine uks ja astusin bussi ettevaatlikult, et astmetel ei komistaks. Seal leidsin ennast nagu mingist tumedate seintega kandilise kujuga “kamorkast”. “Ülakorrusele” läks kolme astmega trepp (osal linnabussidel asuvad bussi tagaosas istmed põrandapinnast tunduvalt kõrgemal, toim), astusin sealt kärmelt üles, paremal oli mingi varda otsas validaator (vist nimetatakse seda nii), tõstsin sõidukaardi selle vastu, aga ekraanile ei jõudnud veel tulukesi tullagi, kui juba järgmisel hetkel lendasin sealt kõrgendikult alla bussi metalsele põrandale. Otse välisukse alla, kust ma just enne olin bussi astunud.