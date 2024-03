Saksamaalt Pärnusse aastaks õppima tulnud Daniel Litvinovi õpingute jätkamine sattus aasta lõpus kahtluse alla, kui tuli välja, et ta peab uue võõrustava pere leidma. Ei leidu just palju peresid, kes valmis välismaalasele kodu pakkuma. Nüüdseks on see takistus aga ületatud ja Daniel naudib jaanipäevani veel suvepealinna kauneid parke, rahulike inimeste seltskonda ja rahvatantsu.