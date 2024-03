KAJAB ⟩ Aitäh paberkirjade eest!

Enne sellenädalasi paberil ridu sain mina viimati kirja vanaemalt. Sellest on aastaid möödas. Nüüd on armas mamma juba mitu aastat puulatvades sosistava tuulena minu üle valvanud. Tegin ise mammale kirjutamisega algust. Olin elanud juba üle kümne aasta omapäi pealinnas, kui mul järsku tuli tohutu igatsus tema tehtud kapsasupi järele. Samuti olin täiesti käpardlik pannkoogiküpsetaja. Mamma tehtud ülepannikoogid on aga meeles imelistena. Pehmed, kollased, õunamoosiga parimad. Saatsin vanaemale kirja, paludes temalt ta firmaroogade retsepte. See vastuskiri mammalt oligi viimane, mis mulle saadetud. Kipun arvama, et ka viimane, mille mamma oma elus kirjutas.