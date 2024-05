Olümpiapileti lunastamise järel EMil võistelnud Reena Pärnat: Olen edusammude üle õnnelik

Pariisi olümpiamängude Euroopa kvalifikatsiooniturniiril enesekindlalt finaali rühkinud ja pääsme suurimale jõuproovile lunastanud Pärnat jäi pärast väsitavat võistlust Essenisse, sest samal staadionil algasid juba järgmisel päeval Euroopa meistrivõistlused. Ta lasi eelringis 658 (328+330) silma, mis andis duell-laskmiseks 81 naise konkurentsis 16. asetuse. See tulemus jääb vaid kahe silmaga alla tema enda nimel olevale Eesti rekordile.

Oma sõnutsi tundis Pärnat end matši ajal kindlalt ja seeriad olid võrdlemisi head, kuid vastane lasi väga hästi. Ehkki pärnulanna võistles kahel järjestikusel jõuproovil ja koormus on hiljuti olnud suur, oli ta füüsiline enesetunnegi hea.

Pärnat lahkub Essenist rahulolevalt. Peale selle, et ta pistis seal taskusse olümpiapileti, on ta õnnelik edusammude üle ja talle valmistab heameelt laskude keskmine skoor kahe järjestikuse võistluse vältel. Oma ühismeedialehel toob Pärnat esile, et OMi kvalifikatsiooniturniiri ja EMi eelringides lasi ta keskmiselt vastavalt 9,01 ja 9,14 ning duellides 9,0 ja 9,07. EMi naiskondade ja segapaaride duellides oli laskude keskmine skoor 9,25.