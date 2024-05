Silvia Paluoja Kevadtorm küttis ilma kuumaks

Kuni see kõik on mäng, mitme ametkonna ja suure meeskonna ja hulga vabatahtlike kokkuharjutamise õppus, on meil hästi.

Aga mis tahes olukorrast jagusaamise ja selle nimel, et vajadusel „iga põõsas tulistaks”, algaski kindakülmaga ja lõppes toomingalõhnase sooja ilmaga Kevadtorm, mille ligemale 14 000 osavõtjat ja sõjamasinate liigutamine mõjutas tsivilistide argipäeva Lääne maakaitseringkonnas.

Aga võigas oli see minutine heli küll, sest kõrvus on Ukraina linnades uudiste vahendusel kõlavad helid, mis sunnivad inimesi varjuma vaenlase tapvate ja purustavate rünnakrelvade eest. Selle kolmandasse suvesse jõudva sõja pildid on alateadvuses nii tugevad, et me ei ütle isegi naljaks enam, nagu oleks „lapilistel” jäänud poisipõlves sõjalis-sportlikust mängust Kotkapoeg väheks.