Andres Riivits, Janek Mäggi Korras kirik päästab Pärnu häbist

Loo pealkiri on siiski tunnustusväärne: Pärnu Eliisabeti kirik vajab veel vähemalt 500 000 eurot, et hoone täiesti korda saada. Pigem peaks kirik saama kogu parkimistasude summa, mitte ainult väikese osa. Eliisabeti kirikut vajavad kõik pärnakad, kuid ka kõik Eesti inimesed, sest igas sellises kirikus püsivad Eesti väärtused, hoitakse ja viiakse edasi Eesti elu.

Riik on kirikust lahus? Sellist mõtet Eesti Vabariigi põhiseadusest ei leia, riiki on kirikust võimatu lahutada või kirikut riigist, sest kirik koosneb riigi väga paljudest kodanikest. Eesti Vabariigi põhiseaduse 40. paragrahv ütlebki muud: „Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.“