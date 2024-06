KÜÜDITATU LUGU Pärnu advokaadi tütar kaotas Siberile jala

Vabadussõjas paremast käest haavata saanud hilisem riigikogu liige arvas, et nad lähevad mahalaskmisele. Advokaadina teadis ta ilmselt paljudest rohkem, mida baaside leping ja punapööre Eesti Vabariigile oli kaasa toonud. Aga ta ei teadnud, et kuu aega tagasi, 14. mail oli Nõukogude Liidu juhtkond koostanud ülisalajase määruse, mille alusel kuulus Balti riikidest väljasaatmisele 40 000 inimest, ega sedagi, et kohaliku eliidi kõrvaldamise eesmärgiga arreteeriti ja küüditati üle 30 tema ametivenna. Kommunistide genotsiidikuritegu teab ajalugu juuniküüditamisena.