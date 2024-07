Raivo Lumiste Kriise ei lahendata arvamuste paljususe, vaid ühtsete hoiakute, sõna ja teoga

Koostöö ei ole sõnakõlks, see on meie võime, mille arendamisse peab igaüks panustama, et võimaldada rolliselgus, toimetulek ja tõhus koostegevus. Väiksese rahva ja riigina oleme tugevad vaid siis, kui suudame väärtustada koostööd ja ühiselt tegutseda.