Vastukaja Kristel Voltenbergi arvamusloole Heiko Leesment: Olemasolev vajab investeeringuid, mitte küla

Esmalt korrigeerime ära fakti, et Kristel Voltenbergi kirjeldatud «kõrvalisel aasal» toimunud Positivuse festival toimus ikka Salacgrīva asula külje all ja selle taristu oli enam-vähem sama probleemne. Mürareostus selles väikeses 2500 elanikuga linnas oli kahtlemata olemas. Ainus erinevus Pärnuga on see, et lätlaste kasutatud platsil oli olemas ka B-lavana kasutatav lauluväljaku lava.