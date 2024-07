Kristel Voltenberg Pärnul on festivalide koht olemas, heal juhul mitugi

Arvamusloost „Pärnule on vaja uut moodsat festivaliküla“ (PP 17.07) alguse saanud mõttevahetus on nüüdseks toonud soovitud tulemuse – kaasamõtlemise – ja jõudnud sinnamaale, et esitada suurem küsimus: kas Pärnus on potentsiaalne koht, kus nii suviseid kui aastaringseid festivale, superartistide kontserte, messe, spordiüritusi ja laiemat huvitegevust korraldada?