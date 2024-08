Nädalast jäi kõlama Kas tõesti ainult sild?

Pärnu kolmas autosild on siinse kogukonna keelel ja silme ees olnud kogu lõppeva nädala. Mürakas sillakaar liigutati oma õigele kohale ja kuigi lihtsurelikul ei õnnestu veel niipea sillal patseerida ega veereda, on Pärnu linn saanud uue maamärgi. Ja see on õigustatult tekitanud kohalikes elevust. Samas pole see sild kantilikult asi iseeneses. Lihtsalt sild ja kõik.