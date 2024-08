Sel nädalal kirjutasime "nokk kinni, saba lahti" olukorrast Valgerannas: "Valgeranna puhkemajanduses valitseb kaos". Riigiametnike jutust koorub, et riik üritab loodust kaitsta. Tegelikkus on selline, et Pärnumaa üht tuntumat paika kahjustab lokkav anarhia valimatult, mõõtmatult. Kas Valgerand muutub igaveseks reostatud kohaks, mida peame lastelaste ees häbenema?