Kaart Valgeranna puhkemajanduses valitseb kaos

Pärnu Postimehe toimetuse poole pöördunud pärnakal on mure Valgeranna puhkemajanduse pärast. "Seal pole ühtegi infotahvlit, mis lubatud ja mis keelatud, peale hobuste ja koerte kodukorra," viitab ta ranna Audru poldri tagusele osale, kus veel augusti hakul oli sadu telkijaid, kuid ei ühtegi prügikasti, käimlat ega lõkkekohta. "See pole õiglane käitumine ametnikelt, kes saaksid olukorda parandada. Mänguväljaku ja spordiplatsi rajamiseks piirkonnas on võimalust, aga heakorra jaoks null. Masendav suhtumine!" Valgeranna männikus asuva riigimetsa majandamise keskuse (RMK) puhkeala suhtes tuleb samuti etteheiteid.