Reena Pärnat püstitas vibulaskmises Eesti rekordi, edestades isegi meeste parimat tulemust

Nagu Pärnat tõdes, tundis ta terve suve, et on võimeline Eesti rekordit uuendama, nüüd see viimaks õnnestus. Ilm soosis hea tulemuse laskmist, ehkki natuke oli tuult ja tibas vihma. Sooja oli umbes 20 kraadi, mis on pärnulannast vibulaskja hinnangul võistlemiseks ideaalne.