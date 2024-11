Nädalast jäi kõlama Kui kammiks end sassi

Meie igapäevaellu on jõudnud üha rohkem mõnuaineid.

Nädala alguses paarutas narko- ja alkoholijoobe tunnustega mees väikebussiga Pärnus Alevi kalmistu esisel kõnniteel ja sõitis otsa seal jalgrattaga sõitnud eakale naisele. Imestama paneb just asjaolu, mis toimus väikebussi juhtinud mehe peas, et ta kõnniteed sõiduteest paremaks pidas. Möödakäijatelgi ei jäänud see märkamata ja häirekeskus sai kummaliselt juhitud sõiduki kohta teateid juba enne õnnetust.