Uuringud näitavad, et kanepitarvitamine Eesti inimeste seas on sage ja kanepit proovitakse esimest korda üha nooremas eas. Pärnu Postimehe küsitlus kinnitab, et suurel osal Pärnu alaealistel on see ekslikult süütuks peetud mõnuaine kui mitte käeulatuses, siis ühe tuttava kaugusel. Leidub inimesi, kellele kanep on aga väga ohtlik. Seda, kes need inimesed on, õieti ei teata.