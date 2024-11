Kella 10.15 ajal tuli teade, et Lääneranna vallas Pärnu–Lihula teel on buss sõitnud teelt välja. AS Sebe Pärnu osakonna juhataja Rein Laanemets ütles, et liiklusõnnetuse põhjustasid halvad ilmaolud. “Õnneks keegi vigastada ei saanud ja sündmuskohale on saadetud asendusbuss,” märkis ta ja lisas, et kõige keerulisem seis valitseb teedel, kus on tekkinud lörtsivaalud.