Õnnetuspaigale lähim on transpordiameti Nurmes asuv Räägu teekaamera, selle andmetel on Via Baltica teekate soolamärg, õhutemperatuur 0,5 ja teetemperatuur 0,3 kraadi.

Politsei pressiesindaja sedastas, et üks sõidusuundadest on Via Baltical Are ja Pärnu-Jaagupi vahel suletud.