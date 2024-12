Alvar Johannes Alev saavutas esimesel MK-etapil oma viimaste aastate tipptulemuse

Hooaja avastardi ehk kümne kilomeetri klassikasõidu võitis reedel soomlane Iivo Niskanen, kelle järel tuli viis norrakat. Alev oli 87 suusataja hulgas 39., kui kaotas võitjale 1.39,2. Eestlastest oli parim Martin Himma (+1.29,2), kes sai lõpuprotokolli 33. tulemuse.

Pühapäeval oli kavas 20 kilomeetri ühisstardiga vabatehnikasõit, mille starti tuli 86 sportlast. Kokku liueldi viis ringi, millest neljal püsis juhtgrupp Alevi vaateväljas.

Otsustaval ringil kruviti tempo üles ja kuigi suusakuningas Johannes Høsflot Klæbo otsustas hommikul tervisele viidates sõidu vahele jätta, võtsid norrakad ikkagi kolmikvõidu.

Lõpusirgel osutus teravaimaks Harald Ø​stberg Amundsen, kelle järel ületasid lõpujoone Jan Thomas Jenssen (+0,9) ja Martin Løwstrøm Nyenget (+1,9). Neljanda koha pälvis austerlane Mika Vermeulen (+2,9), kes on Lillehammeris Alevi majakaaslane ja kellega pärnumaalane hooaja eel koos põhja ladus.

Alev suutis viimasel ringil kahest konkurendist mööduda ja finišeerus 27ndana, kui võitjale kogunes kaotust 1.22,3. Himma oli 61., Henri Roos 67. ja Ralf Kivil 74.



"Lubasin siin mõnele, et lähen top-15 sõitma, ja arvan, et see oli tegelikult ka sees olemas, aga mõni asi täna ei klappinud, seega jäi väga hea tulemus sõitmata," rääkis Alev pärast sõitu alaliidu vahendusel, viidates suusaprobleemidele. "Tõusudel toimisid suusad väga hästi, aga kiirematel lõikudel kippusid natuke alla jääma, mistõttu tekkisid liidritega vahed, mida pidin mitmel korral kinni lappima."

Siiski kinnitas Eesti tippsuusataja, et tema vorm on suurepärane. "Kui viimase ringi tõususektoril liidritest kiiremini sõita, siis peab hea vorm olema. Seal sai kohta tunduvalt parandada ja see mind ka miinimumeesmärgi täitmisel ehk 30 hulka sõitmisel mängus hoidis," seletas Alev.

See oli Alevi karjääri paremuselt kolmas tulemus maailmakarikal: 2022. aastal oli Tori valla mees Rukal 20 kilomeetri vabatehnikasõidus 20. ja 2023. aastal Oslo 50 kilomeetri klassikasõidus 24.

Nädala pärast võistleb Alev juba oma kodurajal, kui teine MK-etapp toimub Lillehammeris. Kogu hooaeg on üles ehitatud sellele, et särada veebruari lõpus, märtsi alguses Trondheimi MMil. Seal on pärnumaalane sihiks seadnud 50 kilomeetri vabatehnikasõidus võidelda koha eest esikümnes.