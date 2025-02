SUUR LUGU Kolmel korral surma mõistetud Georg Kold jättis metsavennana meile mõistatuse

Surmani truu Eesti Vabariigile – selline on värvika elulooga Georg Koldi kivisse raiutud sõnum.

Tootsi alevisse viiva tee ääres näitab pärast Põhja-Pärnumaa valla piiritulpa ajahambast näritud roostes viit vasakule ja kollase värviga kirjutatust aimub, et siit on 150 meetrit Georg Koldi mälestuskivini. Tähiseni, mis avati 7. juulil 1991 Tori kihelkonna muinsuskaitse seltsi algatusel, märkimaks metsavenna punkri ja surma kohta. Mustast graniidist kivisse on raiutud kiri: Georg Kold 1.XII 1885 – 8.VII 1948. Surmani truu Eesti Vabariigile.