Riik ei kärbi järgnevatel aastatel talihoolde eelarvet

Teehoiukavaga kinnitatakse riigiteede teehoiu kavandamise põhimõtted ja teehoiutööde indikatiivsed rahastusmahud kuni aastani 2028.

Lähiaastatel on plaanis suviseid hooldustöid optimeerida. Näiteks vähendatakse teepervede niitmissagedust, liiklusmärkide väljavahetamist, teekattemärgistuse uuendamise sagedust ning korrigeeritakse muude perioodiliste hooldustööde mahtu. Riigiteede aastaringsed hoolduskulud jäävad vahemikku 40–42 miljonit eurot aastas.

Teehoolde kogumahust moodustavad talihooldekulud umbkaudu 22–23 miljonit eurot aastas ning see ei vähene. "Oleme kokku leppinud, et talihoolduse rahastust ei vähendata ning liiklusohutus on jätkuvalt esmatähtis. Kuigi eelarve on pingeline, peame tagama, et riigiteed oleksid heas seisukorras ja ohutud. Siiski peavad kärpeid tegema kõik riigiasutused ja teeb seda ka transpordiamet," rääkis Svet.



​Minister rõhutas, et transpordiamet otsib pidevalt viise teehooldust ja oma tegevust tõhustada. "Otsime nutikaid lahendusi nii materjalide kasutamisel kui ka protsesside optimeerimisel, ilma et see kahjustaks kvaliteeti ja ohutust, ning prioriseerime liiklusohutuse tagamiseks tõeliselt vajalikke tegevusi," lisas Svet.



​Järgneva nelja aasta jooksul on teedetaristu objektide rajamiseks võimalik kasutada keskmiselt 68 miljonit eurot aastas. Olulisemad tee-ehituse projektid järgnevatel aastatel hõlmavad Tallinna–Pärnu maanteel Päädeva–Konuvere, Sauga–Pärnu, Libatse–Nurme 2+2-lõikude ehitust, aga ka Rail Balticu raudteed ületavate viaduktide ning Kanama viadukti rajamist.



​Mõne päeva eest kajastas Pärnu Postimees, et Via Baltica neljarealise teelõigu ehitus ei alga niipea. Mullu suvel kuulutas transpordiamet välja Tallinna–Pärnu–Ikla kilomeetrite 108,5–120,3 ehk Are–Nurme 12kilomeetrise teelõigu ehituse riigihanke, millele esitati viis pakkumust. Hinnad olid niivõrd kõrged, et transpordiamet ei sõlminud lepingut, kuid peagi proovitakse uuesti, ent teistmoodi.



​Sauga–Pärnu teelõigu ehitus juba käib ja valmib selle aasta suveks. Lõppenud detsembrist alates on objekt talvepuhkusel, ehitustööd jätkuvad kevadel.