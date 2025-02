Suur galerii Pärnus tähistati iseseisvuspäeva rongkäigu ja tantsuga

Kõne pidas Kuldsuu kõnevõistluse võitja, Liisbet Sepp Koidula gümnaasiumist. Tema kõne oli inspireeritud raamatutest. Noor kõnevõistluse võitja tõstis au sisse Eesti kirjanduse ja tuletas meelde, et eesti kultuur ja keel on jäänud tugevaks just tänu kirjandusele. “Me ei saa lubada, et raamatud jääksid riiulile tolmu koguma ja lehekülgede keeramine asenduks telefonis skrollimisega,” ütles Sepp oma kõnes.