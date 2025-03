Lõuna-Eestist pärit Saarde vallavanem tõreles hiljuti Pärnu Postimehe veergudel inimestega, kes julgesid Kilingi-Nõmme tuulepargi avalikule arutelule tulla ja seal välisinvestorite plaane kritiseerida (Raivo Ott, "Tuuleparkide arutelu on mõeldud kohalikele", PP 8.02). Probleem seisnes selles, et need eestlased seal polnud päris kohalikud ja vallavanemale see ei meeldinud.