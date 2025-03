Pilguheit minevikku Kuidas ehitati Sindi-Lodja sild kui omal ajal üks Eesti moodsamaid kaarsildu

Sillad ja nendega seotud lood on inimesi paelunud läbi aja. Pärnu näitel tundub, et kirgi on kütnud aastaid seegi, kui silda ei ole. Ja kui sild tuleb, on peaaegu igaühel oma arvamus ilust, liikluskorraldusest, asukohast. Sild on ühendaja nii otseses kui kaudses tähenduses. Järgnev lugu on pilguheit Reiu jõe suudmes paiknevale sillale.