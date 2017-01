Hüvastijätt päkapikkudega

Lasteaia remondimehel Adu Pihlakul olid ettevalmistustööd tehtud ja lõke sai õige pea süüdatud. Mõne hetke pärast võisid tähelepanelikumad märgata, et eemalt lähenevad päkapikud.

Päkapikud arutasid omavahel hoogsalt, kas kõik vajalik on ikka kaasa võetud. Märgates Tralli peret, tervitasid päkapikud viisakalt, kuid jätkasid enda vestlust. Selgus, et kuna päkapikud olid sel jõulukuul eriti usinad, kõvasti tööd teinud ja lasteaias trallitanud, ootab neid teenitud puhkus. Tralli pere sai näha, kuidas päkapikud oma kohvreid kontrollisid, kas kõik ujumisrõngad, rannapallid, trikood, päikeseprillid ja päikesekreemid on ikka kaasa võetud.

Suur oli trallikate üllatus, kui kohvrites tuhlamise järel ilmusid nähtavale kingitused. Kingitused olid adresseeritud rühmadele ja lastes tekitasid need ilmselget rõõmu. Koos peeti veel viimane meeleolukas päkapikudisko. Tsiteerides ürituse peakorraldaja majandusjuhataja Aime Bräutigami: "Äge oli!" Üritus läks igati korda ja küünlavalgel ja õues kokkusaamine mõjus kogu trallirahvale aasta alguses värskendavalt.

Varsti pärast tantsu-tralli oligi aeg edasi liikuda ja et päkapikud teel ei väsiks, kostitati neid, lasteaiaperet ja emmesid-issisid äsja ahjust tulnud maitsvate pirukatega.

Lõpuks päkapikud lahkusid ja Tralli pere jäi neile igatsevalt järele lehvitama. Kuused said põletatud uhke leegiga ja põnev aasta lasteaias võis alata.