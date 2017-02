Mutionu peopaik on viilkatusega väravahoone kõrval ühtlasi ainus kultuurimälestis von Uexküllidele kuulunud baroksest mõisast ja tänu eraalgatusele hästi hoitud.

Nii mõnigi eestimaalane teab Virtsut Mutionu baari järgi, kus nooruses sai pidutsemas käidud. Vähem on juttu olnud sellest, et mullu suvel läbis see 1980ndate stiilipuhas keldribaar tõhusa uuenduskuuri.