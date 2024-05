Linna südames käib vilgas välialade ehitus. Nikolai Lehtla terrassile anti neljapäeval veel viimast lihvi, lauad said värske värvikihi. Ühe omaniku Anne-Ly Põldveeri sõnutsi on neil olemas linna kooskõlastus ja muudatusi nad ei teinud. Terrass on selline nagu varasematel aastatelgi. Kas muinsuskaitse on nende lahendusega rahul, Põldveer ei tea. "Eks aeg anna arutust," märkis ta.