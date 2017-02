Vana-Pärnu, Rääma, Sauga ja teiste Ülejõe linnaosade elanikel on kinoskäimine raske juba kauguse tõttu. Sellest saab aga siiski üle. Palju suuremat muret tekitab aga see, et mõlemad kinod “Kiir” ja “Ranna” on viimasel ajal võimatuseni ülekoormatud. Seetõttu nõuab piletite saamine igasuguseid sekeldusi ja raiskab nii palju aega, et lihtsam on kinno minemata jätta.