Soomaal algas kanuuhooaeg

Hooaja eisimene sõit kulges piki Halliste jõge. Metsa alla lootsikuga veel ei pääse, sest veetase on madal. "Kohati on võib-olla heinamaal vett, aga mitte nii palju, et saaks matkata mujal kui jõe peal," rääkis Ruukel.

Täna lõunal näitasid riigi ilmateenistuse hüdroloogiaandmed vee kõrguseks Riisa juures Halliste jõel 134 sentimeetrit. Paari nädala eest, 5. märtsil ulatus sellekevadine maksimum 212 sentimeetrini. Üleujutus algab tasemelt 150 sentimeetrit üle nulli.

Ruukel möönis, et veenivoo on Soomaal tänavu kõikunud ja üleujutus suhteliselt sooja talve tõttu väike. "Terve talv on vaheldumisi külmetanud ja olnud soe. Madalvee põhjus polegi niivõrd lumenappus, kuivõrd asjaolu, et lumi on jupikaupa sulades juba merre jõudnud. Kui oleks ühtlane talv ja lumi sulaks korraga, tõuseks vesi kõrgemale," selgitas ta.

Matkakorraldaja võib aga rõõmustada, sest tänu kolmele üleujutusele talvel tekkis heinamaadele jää, kus sai kelgutada. "Sisuliselt talv läbi on kelgutamiseks-uisutamiseks sobivat jääd jagunud," avaldas ta rahulolu.

Viimane kelgumatk sai Ruukeli andmetel teoks vaid paari päeva eest, kuigi siis oli pind juba väga pehme. Reedene vihm lõhkus jää lõplikult.

Ruukeli sõnutsi valistes kaks aastat tagasi sama olukord, kui piltlikult öeldes vahetult pärast uiskude nurka viskamist võis kohe paadi kasutusele võtta. "Meil oli samal laupäeval viimane kelgu- ja esimene kanuumatk. Minu kolleeg matkagiid Algis tuli grupiga kelkudega heinamaal vastu, aga meie juba läksime kanuudega jõge pidi alla," meenutas ta.

Ruukeli jutu järgi algavadki kanuuretked varakevadel, kui enamasti on veel lumi maas. Erandlikult on tänavu lumi läinud.