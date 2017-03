Weekend Festival vahetab asukohta

“2016. aastal esines meil tehnilisi ja korralduslikke probleeme, mis andsid meile tõuke ala vahetada ja kitsaskohad likvideerida,” selgitas Weekend Festivali meediajuht Gunnar Viese.

Viese märkis, et võrreldes möödunud aasta Weekend Festivaliga on organiseerijatel plaanis teha nii mõnigi muudatus. Kõige suurem neist puudutab festivali territooriumi, mis on viidud uude kohta.

“Eelmise aasta alale rajatakse hotell. Pärnu linnaga koostöös otsustasime, et tuleb leida uus koht, kus üritus korraldada. Leidsime, et kõige laiem ja ilusam rannariba asub Sunseti ja Hedoni spaa vahel: sinna tulebki festivali pealava,” teatas Viese.

Niisiis soovivad korraldajad kogemuste najal sel suvel parema muusikapeo organiseerida.

Viese tunnistas, et eelmisel aastal läks pealava ees üsna kitsaks ja inimeste liikumine oli raskendatud. Tänavused tingimused tõotavad tulla paremad. Kui mullu oli pealavaesine laius 45 meetrit, siis nüüd on 80.

Probleeme oli inimeste sissepääsu ja akrediteerimisega, kuna sissepääsuala jäi liiga kitsaks. “Uus sissepääsuala Mere tänaval annab meile märksa rohkem ruumi. Juba 150 meetrit enne peaväravaid hakkavad koridorid, mis viivad festivalialale. See peaks leevendama järjekorras tekkivat rüselust,” teatas Viese.

Korraldajad loodavad tänavu VIP-klientidele rohkem tähelepanu pöörata ja pakkuda palju paremat teenust. Ülejäänutest kõrgemat piletihinda maksvad inimesed saavad parkida Ranna puiestee alguses, 400 meetri kaugusel VIP-sissepääsust.

“Eelmisel aastal oli suur tung VIP-kohtadele. Müüsime kõik 2000 piletit välja ja nii meile kui klientidele tundus, et müüsime selle ala lõhki. Soovime seda tänavu vältida ja pakkuda mugavat äraolemist,” avaldas Viese.

Kõik ostetud piletid vahetatakse käepaelte vastu, mis tähendab, et festivalialalt on võimalik lahkuda ja hiljem tagasi tulla. Eelmisel aastal tuli selleks eraldi käepael osta.

Telkla asub endiselt Rannapargis. “Festivaliala on kohe aia taga, et inimestel oleks mugav edasi-tagasi liikuda,” teatas Viese.

Ammende villa juhataja Ene Tohv ütles, et mullu neid aiatagune trall ei seganud. “Iseenesest on nende programm väga hea ja muusika super, aga kindlasti ei soovi kõik meie külastajad seda vabatahtlikult kuulata. Meie miljöös mõjus telklaager veidi ootamatult,” arvas ta.

Sellel aastal on Tohv veidi rohkem mures, kuna Weekendi peasissepääs paikneb Mere puiesteel. “Kindlasti on hotelli külaliste sissepääs häiritud, kuna meie peaukse ees on väga tihe liiklus ja suur jalakäijate vool. Meie kliendid ei pääse autodega majale ligi, kuna tee on suletud: et läbi pääseda, on neil vaja Weekend Festivali ametlikku luba,” lausus ta.

Ürituse keskmes asuv Hedoni spaa on tänavu Weekend Festivali ametlik koostööpartner.

“Suhtume muusikafestivali igati positiivselt. Teeme Weekendiga koostööd: kogu hotell on nende broneeritud. Inimesed, kes meil ööbivad, on võimalikust lärmist teadlikud,” kinnitas Hedoni spaa müügijuht Kairi Jõekäär.