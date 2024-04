Kaart ⟩ Osa Pärnu Pikast tänavast läheb kinni

Linna siseneval sõidusuunal on küll võimalus ka Riia maanteelt Laiale tänavale sõita, kuid seal on vahepeal ajutine teekate ja silla ehitustööde tõttu tuleb ette lühiajalisi tänava sulgemisi. Endiselt ei saa Laial tänaval Aia tänava ristmikust veidi edasi Riia maantee poole sõita. Linnavalitsus soovitab Laia tänava Aia ja Riia maantee vahelisel lõigul sõita ainult neil, kellel see on hädavajalik, Vanapargi ja Aia tänava kaudu sõita on mugavam.