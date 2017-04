Pärnumaal oodatakse politseid liiklustalgutel 25 kohta

Politseile on teada antud, et kiiruseületajatel tuleks silma peal hoida Pärnus, Nurmes, Eametsas, Kilingi-Nõmmes, Tihemetsas, Kergus, Võiste ja Audru lähistel ja Lavassaares.

Ettepanekuid saab kaardirakendusse sisestada 11. aprillini, misjärel politsei teeb 19. aprillil liiklusjärelevalvet märgitu alusel. Rämpspostituste vältimiseks saab ettepanekuid teha Facebooki konto kaudu.

Liiklustalgute rakenduses tuleb täita küsimustik, kuhu tuleb kirja panna aeg ja koht, kus probleemid esinevad, ja märkida asukoht kaardile.

19. aprilli liiklustalgud on üleeuroopalised. See on Euroopa liikluspolitseinikke võrgustiku Tispoli ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid kohalike liiklusmurede kohta.

Eelmisel aastal teatasid inimesed 1200 paigast, kus kiiruseületamine valmistab muret. 2014. aastal laekus PPA-le ligikaudu 3000 ettepanekut, neist üle 800 puudutasid sõidukiirust.

"Liiklustalgud on Eesti inimeste ühine ettevõtmine liikluse turvalisemaks muutmiseks. Saame minna nendele ristmikele, teedele ja tänavatele, kuhu meid oodatakse," ütles politseikapten Sirle Loigo.

Ta avaldas lootust, et liiklustalgud aitavad inimesteni viia sõnumi: kiirust ületada on ohtlik. "Kui ühel päeval pöörab 250 politseinikku tähelepanu kiiruseületajatele, peaks see panema juhid mõtlema, milline oht lubatust suurema kiiruse puhul valitseb," lausus Loigo.