Meie väikesest Pärnu linnast, kus nooremat rahvast tikutulega taga otsitakse, moodustatakse suurlinn. Siiani oldi lausa altkäemaksu eest nõus rahvast juurde meelitama. Mis see noorele spetsialistile pealemaksmine siis muud on? Või erafirma Wendre kingituste jagamine juba sünnitusmajas. Küllap loodetakse, et niiviisi saab sealt tulevikus endale abiväge.