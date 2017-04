Galerii: rannajooks kõrbemaratoonari toetuseks

Morrison kogub Saharas joostes raha augustis Pärnu naiste tugikeskuse korraldatava emade ja laste laagri tarvis ja esindab 257 kilomeetri pikkusel kõrbemaratonil kõiki naisi, kes on perevägivallaga kokku puutunud.

Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõllu sõnutsi on samal ajal siin jooksmine ainuke moodus Morrisoni toetada. "Selleks me punnitame ja ponnistame. Juba väljatulemine on paljude puhul eneseületamine," lausus ta.