Pärnu rand saab üle pika aja heisata sinilipu

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand või väikesadam on keskkonnasõbralikult majandatud ja selle ümbrus on puhas ja turvaline.

Taanis asuv rahvusvaheline komisjon (International Blue Flag Jury) vaatas üle ja rahuldas Pärnu linna taotluse saada sinilipp. Peale Pärnu ranna lehvib sinilipp sellel aastal Pirita ja Pikakari rannas.

Üks peamisi sinilipu saamise kriteeriume on suplusvee kvaliteet. Suplusvees võib olla sooleenterokokke 100 pesa moodustavat ühikut 100 milliliitris vees ja Escherichia coli sisaldus tohib olla 250 pmü/100 ml vees, samal ajal kui Eestis kehtiva suplusvee määruse järgi on Escherichia coli`t lubatud 1000 pmü/100 ml vees.

Sinilipu andmisel arvestatakse möödunud nelja suplushooaja suplusvee seire tulemusi, kuid tähtsal kohal on keskkonnateavituski. Rannas peavad olema infotahvlid nii ranna kasutamise nõuete, lähedal asuvate kaitsealade tutvustuse kui sinilipuliikumist tutvustava infoga. Teabetahvlid paigaldatakse Pärnu randa supelhooaja alguseks.

Sinilipp, mis viimati lehvis Pärnu rannas 2005. aastal, heisatakse taas 1. juunil.