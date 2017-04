Võõrale, kes Pärnu bussijaama poolt Rüütli tänavale pöörab, jäävad kohe silma kaks imposantset ületeenaabrit: Rüütli 40 ja Rüütli 45. Selle nädala tagaküljele mõeldes tekkis tahtmine seada 20 aasta ajateljele ritta kõik need, kes on olnud Rüütli 45 äripindade rentnikud, aga tundub, et nii põhjalikuks tööks on mälu nõder ja sulg nõrk.