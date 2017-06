Langevarjur maandus Kihnus puu otsas

Neljapäeval kell 20.41 anti häirekeskusele teada, et inimene on langevarjuga puu otsas 10-15 meetri kõrgusel kinni. Lääne päästekeskuse pressiesindaja rääkis, et otsekohe asuti korraldama kohapeale kopterit, ent Kihnu päästjad said naise kella 21.19ks alla ja kopterit vaja ei läinud. Naine kurtis valu kõhus ja viidi tervisekontrolliks Pärnu haiglasse.

Eesti langevarjuklubist kinnitati, et selline juhtum tõepoolest oli. Klubi instruktor Eveli Loorits selgitas, et langevarjur ei saanud pihta kitsale rannaribale, vaid männile. Puu otsa kinni jäänud naine helistas otsekohe kaaslastele, aga kohalikud jõudsid tema juurde esimesena. Päästemeeskond aitas naise redeli abil alla.

Looritsa kinnitusel oli tegemist kogenud langevarjuriga, kellel tehtud üle 120 hüppe. "Selliseid asju juhtub, teeme aastas tuhandeid hüppeid," sõnas ta.

Puu otsa maandunud langevarjur tuli juba järgmisel päeval Kihnu tagasi. „Ta sai kergelt põrutada ja käis igaks juhuks Pärnu haiglas kontrollis, aga muud viga ei olnud ja ta on nüüd täie tervise juures,“ ütles Loorits.

Eesti langevarjuklubi õppelaager Kihnus lõpeb täna. Kui tuul vaibub, sooritatakse veel tänagi Kihnus hüppeid. Tavapäraselt harjutatakse Rapla lennuväljal.