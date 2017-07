Hämmastav, et kui raerahval on põhjust lasta pärast mõnd kordaläinud tegu paista rahvale oma palet, ei mahu kõik asjaosalised aujärjele äragi. Ent kui midagi on linnas pahasti, on see paratamatus, on saatanast, mitte aga ühe, teise või kolmanda linnaametniku tegematusest.