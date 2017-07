Peeter Järvelaid: Tänased ajakirjanikud ja politrukid

Ajakiri Vikerkaar (nr 3/2017) on pühendatud pea tervenisti prostitutsiooni, obstsöönsuse, porno- ja seksitemaatikale. Vikerkaarele omaselt lähenetakse teemale kultuuriloo, keele, ajaloo ja kirjanduse kaudu. Huvitava määratluse teemale annab Janek Kraavi, kes tuletab meelde, et erootilis-pornograafilise kirjanduse ajalugu ulatub vähemalt vana testamendi aega ja antiikaja autoriteni ning et esialgu tähistas sõna “pornograafia” muistses Kreekas spetsiifilist elulookirjutuse alaliiki ehk lugusid kurtisaanide elust, mis oma sisult võisid olla lugejale üsna süütu sõnakasutusega.