Pärnumaal pole tänavu olnud nii ulatuslikku mesilaste suremust nagu Lääne-Virumaal Maire Valtini mesilas, kuid mürgistuskahtlusi on. Mitu mesinikku on viimastel aastatel kokku puutunud kas lennumesilaste või mesilasperede hukkumisega. Pärnumaa mesinduse seltsi juhatuse liikme Andres Lilleste ütlust mööda pole juhtumite kohta laboriuuringut tehtud, sest see maksab palju.