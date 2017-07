Pärnus toimub taas Martensi rahvusvahelise õiguse suveülikool

Tänavu osaleb suveülikoolis 31 tudengit Eestist, Armeeniast, Hiinast, Horvaatiast, Saksamaalt, Slovakkiast, Suurbritanniast, Tšehhist, Valgevenest ja Venemaalt.

Martensi suveülikooli asutaja ja juhataja, Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo sõnutsi on oluline, et Eesti tudengid, kel puudub võimalus õppida rahvusvahelist õigust välismaal, saaksid kõrgeimal tasemel õpingute kogemuse suveülikooli saabuvate välisüliõpilaste keskel ja rahvusvaheliste tippude käe all. Samuti tutvustakse välisülikoolide esindajatele Tartu ülikooli õppekvaliteeti, meie pädevust selles valdkonnas ning Eestit ja siinseid võimalusi.

Mälksoo märkis, et suveülikooli keskne telg on algusest peale olnud võrdlev pilk rahvusvahelisele õigusele. Nii juhendavadki üliõpilasi õppejõududena sel aastal tunnustatud teadlased ja praktikud, nagu näiteks Genfi ülikooli professor Laurence Boisson de Chazournes, õigusajaloo ja Venemaa ekspert William E. Butler USAst Pennsylvania ülikoolist, eestlasest rahvusvahelise humanitaarõiguse ekspert, õigusteaduse doktor Rain Liivoja Melbourne`i ülikoolist ja rahvusvahelise investeerimisõiguse ekspert, advokaat Ilja Ratshkov Moskvast.

Esmaspäeval, 24. juulil kell 17 algab Pärnu keskraamatukogus Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemuurija, õigusteaduse doktor Merilin Kivioru ingliskeelne avalik loeng teemal "Usuvabadus. Kas ohustatud inimõiguste liik?". Kõik huvilised on kuulama oodatud.

Professor Mälksoo jutu järgi oli Pärnus sündinud ja hiljem Venemaa rahvusvahelise õiguse juhteksperdiks tõusnud Pärnu aukodanik Friedrich Fromhold Martens (1845–1909) on tõenäoliselt kõige tuntum Ida-Euroopaga seostatav ekspert rahvusvahelise õiguse ajaloos.